Aydın-Denizli Otoyolu Projesi İhalesi

Yap-işlet-devlet (YİD) modeliyle ihale edilen Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd, Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığından teklif geldi.

İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Komisyona başkanlık yapan Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, ihalesi yapılacak kesimin İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsadığını söyledi.

Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate ineceğini belirten Tutaş, bu sayede iki turizm kentinin birbirine bağlanacağını bildirdi.

Tutaş, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracağını dile getirdi.

Bu sayede, Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu şekilde kara yoluyla ulaşılacağını vurgulayan Tutaş, söz konusu ihale için 2'si yabancı, 3'ü yerli, toplam 5 şirketin ihale dokümanı satın alarak başvuru yaptığını ifade etti.

Tutaş, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Aydın-Denizli Otoyolu bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile 5 hizmet tesisi yer almakta olup, yapım süresi 3 yıl olarak planlanmıştır. Otoyola 2 kesim halinde trafik garantisi verildi. Bunlar Aydın-Kuyucak kesimi günlük 35 bin otomobil eş değer, Kuyucak-Denizli kesimi ise günlük 32 bin otomobil eşdeğer şeklinde olacak. Geçişler otomobil ve kilometre bazında 5 avro/sent olarak ücretlendirilecektir."

Tek teklif konsorsiyumdan

Tutaş'ın konuşmasının ardından yapılan ihalede bir konsorsiyum teklif verdi. İhalenin sonucu, dokümanların ayrıntılı incelenmesi ve Görevlendirme Komisyonu kararıyla resmiyet kazanacak.

İhaleye teklif veren konsorsiyum Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığından oluşuyor.

