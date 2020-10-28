Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için müşavirlik hizmeti ihalesi açıldı
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Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için müşavirlik hizmeti ihalesi açıldı

28.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:30
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için müşavirlik hizmeti ihalesi açıldı

Aydın-Denizli Otoyolu'nun yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması amacıyla başlatılan proje kapsamında "müşavirlik hizmeti ihalesi" gerçekleştirilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması amacıyla başlatılan proje kapsamında "müşavirlik hizmeti ihalesi" gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi'nin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti" ihalesine ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale 16 Aralık saat 14.30'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, projeye ait ihale dosyasını 9 Kasım'dan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek. İhaleye iştirak için 10 bin lira bedelle ihale dosyası alınması gerekecek. Geçici teminat tutarı 1 milyon lira olacak.

Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün önce başlamak üzere, ihale tarihinde saat 14.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına elden veya postayla teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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