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Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım ihalesine 6 firmadan teklif

Türkiye'nin turizm merkezlerinden İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım ihalesine 6 firmadan teklif
03.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:16

Türkiye'nin turizm merkezlerinden İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi bugün yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki ihaleye 6 firma teklif verdi. 140 kilometrelik otoyol ve 23 kilometrelik bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda yapılacak otoyol, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacak. Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edecek otoyol Kocabaş mevkisinde sona erecek.

Otoyol inşaatı, ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içinde tamamlanacak ve tamamlandığında 2 şehir arasındaki seyahat süresi 1 saate düşecek. Otoyol projesi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek.

Teklif ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmasıyla geçiş ücreti üzerinden indirim yapılarak en düşük teklifi veren firma, teknik yeterlilikleri incelendikten sonra sözleşmeye davet edilecek.

Otoyolun 3 yıldan önce bitirilip işletmeye alınması halinde, yapım süresinden artan bu süre, işletme süresinin sonuna eklenecek. İşletme süresinin sonuna ilave edilen bu süre için garanti ödemesi yapılmayacak.

Kaynak: AA

Manşet

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