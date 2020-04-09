Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi 1 ay ertelendi Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi 1 ay ötelenerek 11 Haziran oldu.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi 1 ay ötelenerek 11 Haziran oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 12 Mayıs olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 11 Haziran 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.

Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

Kaynak: AA