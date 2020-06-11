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Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi 3 Temmuz'a ötelendi.

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi
11.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:30

Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi 3 Temmuz'a ötelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 11 Haziran (bugün) olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 3 Temmuz 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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