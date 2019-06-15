AYDIN Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, ambulansta hayata döndü

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, ambulansta hayata döndü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren 61 yaşındaki Mustafa Pala, bir anda suya battı. Sudan çıkamayan Pala'nın imdadına cankurtaran yetişti. Pala, hastaneye giderken ambulansta hayata döndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Söke Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir zirai aletler firmasında çalışan Mustafa Pala, 3 arkadaşıyla birlikte mesai saatinden sonra serinlemek amacıyla denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan Pala, bir süre sonra dalgaların arasında kaldı ve boğulmamak için çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaran Pala'yı kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi cankurtaran ve arkadaşları yaparken, sırada olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ambulansa alınan Pala, hastaneye götürülürken sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kaynak: DHA