Aydın'dan yüklediği jantları alıcısına teslim etmeyince, yakalandı

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Aydın'daki bir fabrikadan yüklediği yaklaşık 650 bin lira değerindeki jantları Adana'daki alıcısına teslim etmeden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine getirerek satmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Aydın'ın Umurlu Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kamyona yüklenen jantlar, Adana'daki alıcısına teslim edilmek üzere yola çıktı. Kamyonun aradan 7 gün geçmesine rağmen Adana'ya ulaşmaması üzerine harekete geçen firma yetkilileri, dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda jantları teslim etmeyen M.K.'nın Elbistan'da olduğu belirlendi. Aydın polisi ile irtibata geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, jantların saklandığı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda Adana'ya teslim edilmesi gereken yaklaşık 650 bin lira değerindeki jantlar ele geçirildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.K.'nın teslim etmediği jantlara müşteri aradığı belirlendi. Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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