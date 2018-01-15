Aydın'dan Üç İlçeye Yurt Müjdesi

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni, Gölbaşı ve Çelikhan ilçesine ortaöğretim kız öğrenci yurtlarının yapılacağını açıkladı.

Ahmet Aydın, 2018 yılında da eğitim yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, Adıyaman'a eğitim ve öğretim alanında Hükümet tarafından her türlü kaynak, her türlü imkanın seferber olunduğunu söyledi.

Ahmet Aydın, "Özellikle Adıyaman'da eğitim ve öğretim yaşantılarını sürdüren ve barınan öğrencilerimiz için takip ettiğimiz projeler de ne mutlu ki bir bir sonuç vererek bizleri ziyadesiyle mutluluk vermektedir.

Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından Besni ilçemize 100 kişilik ortaöğretim kız öğrenci yurdu, Gölbaşı ilçemize 200 kişilik ortaöğretim kız öğrenci yurdu, Çelikhan ilçemize 100 kişilik ortaöğretim kız öğrenci yurdu yapılmasına karar verildi.

Bu manada, buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için herşey dün olduğu gibi bugün de yapılmaya devam edecektir. İlçelerimizin eğitim, öğrenim ve sosyal yaşamı için büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu yatırımların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Projelerin en kısa zamanda başlanarak bitirilmesi için yoğun gayretlerimiz de her zaman olduğu gibi devam edecek olup, yeni yatırımlar için de olanca hızımızla çalışmalarımız sürecektir.

Besni, Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerimize yapılacak olan ortaöğretim kız öğrenci yurtlarının tüm hemşerilerimize ve öğrencilerimize tekrar hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - ADIYAMAN