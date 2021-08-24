AYDIN'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'YA 4 TIR DOLUSU YARDIM
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AYDIN'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'YA 4 TIR DOLUSU YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN 'da Valilik koordinesinde toplanan 4 TIR dolusu temel ihtiyaç malzemesi, dualarla Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde zarar görenler vatandaşlar için gönderildi.

AYDIN 'da Valilik koordinesinde toplanan 4 TIR dolusu temel ihtiyaç malzemesi, dualarla Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde zarar görenler vatandaşlar için gönderildi.

Aydın ve ilçelerinde, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya dahilinde toplanan 4 TIR dolusu gıda ve temizlik malzemesi Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Tariş Deposu'nda türlerine göre sınıflandırılıp, paketlendi. Ardından da TIR'lara yüklendi. Toplanan yardım malzemelerinin Kastamonu'daki selzedelere gönderilmesi için yapılan törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Son haftalarda önce orman yangınları ardından da Karadeniz Bölgesi'nde de sellerle karşı karşıya kaldık. Tüm afetlerde insanımızın yardımlaşma duygusu oldukça yüksektir. Yardımlaşma çalışmalarının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için Cumhurbaşkanımızın kararıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı Koordinatör olarak görevlendirildi. Ayni ve nakdi yardımlarla ilgili çalışmalar başlatıldı. Aydın'da da Valiliğimiz koordinasyonu, kaymakamlıklarımız ve ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımızla iç içe çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları toplama merkezi haline geldi. Çalışmalar kapsamında 4 TIR yardım malzemesi toplandı. Aydın İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde Kastamonu'daki bir depoya 4 TIR malzemeyi yolluyoruz. Aydın'da yetiştirilen zeytinyağı, zeytin ve incir başta olmak üzere bakliyat, temizlik malzemesi ve farklı alanlarda birçok ürün yolluyoruz. Destekte bulunan kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyorum dedi.

Konuşmaların ardından toplanan 4 TIR malzeme okunan duanın ardından törenle Kastamonu'ya götürülmek üzere yola çıktı.

AYDIN'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'YA 4 TIR DOLUSU YARDIM
AYDIN'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'YA 4 TIR DOLUSU YARDIM
AYDIN'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'YA 4 TIR DOLUSU YARDIM
AYDIN'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'YA 4 TIR DOLUSU YARDIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AYDIN'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'YA 4 TIR DOLUSU YARDIM - Haberler
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