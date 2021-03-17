Aydın'dan İdlib'e iyilik hareketi
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Aydın'dan İdlib'e iyilik hareketi

17.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:52
Aydın'dan İdlib'e iyilik hareketi

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla yürütülen "İyilik Konutları" projesine Aydınlılar büyük destek verdi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla yürütülen "İyilik Konutları" projesine Aydınlılar büyük destek verdi. Destek sayesinde 45 ev yapılarak sahiplerine teslim edilecek.

Aydın İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ercan Aksu öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde Aydın İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri personeli ve Aydınlı hayırsever vatandaşların desteğiyle toplanan 272 bin TL Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesaplarına gönderildi. Bu yardımlarla yaklaşık 45 adet briket ev yapılarak sahiplerine teslim edilecek.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Özverili çalışmalarından dolayı başta din görevlilerimiz olmak üzere tüm personelimizi ve hayırsever vatandaşlarımızı tebrik ediyor, indi ilahide makbul olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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