Aydın'dan deprem bölgesi Elazığ'a yardım
Aydın'ın Germencik ilçesinde, depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 kamyon yardım malzemesi Elazığ'a gönderildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 kamyon yardım malzemesi Elazığ'a gönderildi.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Germencik Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı katıldı.
Temin edilen gıda ve giyecek malzemeleri kamyona yüklendi.
Dua edilmesinin ardından kamyon Elazığ'a yola çıktı.
Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Bircan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Kumbarasındaki 140 lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Öte yandan Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Veli Koşar, kumbarasında biriktirdiği 140 lirayı Türk Kızılaya bağışladı.
Koşar'ın getirdiği yardım parası, makbuz karşılığında kabul edildi.
Kızılay personeli, "Kızılay Gönüllüsü" yeleği giydirdikleri Koşar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.