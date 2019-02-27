Aydın'dan 28 Şubat Yıldönümü Mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama yaptı.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti ve iktidarı olarak milli irade üzerindeki her türlü vesayetin kaldırılması, toplumsal huzur, refah ve kalkınmanın temini için millet ile çıktığı yolculukta 16 yılı geride bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin ancak yüzyıla sığdırılabilecek bir atılım hamlesi gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Aydın, "Türkiye şimdilerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın öncülüğünde, bölgesinde ve uluslararası alanda söz söyleyen ve sözü geçen bir lider ülke haline gelmiştir. Ancak bugün yıl dönümünü yaşadığımız 28 Şubat sürecinde ülkemizde ahval nasıldı, hatırlamakta fayda görüyoruz.

Bundan tam 22 yıl evvel ülkemizde, bir post modern darbe gerçekleştirildi. 28 Şubat 1997'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan, siyasi, dini, toplumsal ve ekonomik alanlarda milletimizi büyük bir kaosun ve baskı düzeninin içerisine sürükleyecek kararlar alındı. Özellikle asker ve yargı içerisinde örgütlenmiş bir azınlığın, diğer kamu bürokrasisini de işin içerisine katmak suretiyle toplum üzerinde oluşturdukları baskı ortamı, öncelikle milli iradenin tecellisiyle teşekkül etmiş siyasal iktidarı hedef aldı ve hükümet istifaya zorlandı. Devlet mekanizması bu azınlığın elinde, özellikle dini ve dindarları hedef almak suretiyle, dini yaşamı toplumsal hayattan izole etme gayesiyle bir takım toplum mühendisliği faaliyetlerinin baskı aracı olarak kullanıldı. İmam hatip okullarının önünün kesilmesi için 8 yıllık kesintisiz eğitim zorunluluğu dayatılan bu süreçte, milletin vergileriyle kurulan üniversitelerin kapıları, başörtülü öğrencilere tamamen kapatıldı. Başörtülü öğrencilere inançları gereği taktıkları başörtüsünü çıkarmaları için üniversiteler bünyesinde ikna odaları teşekkül ettirildi. Kamuda çalışan veya sivil hayatta etkin görevlerde bulunan vatandaşlar, özel yaşamlarını da konu alan fişlemelere maruz kaldılar. Özgür medyanın sesi kısılmış, devlet içerisinde sözde irtica ile mücadele adı altında kurulan Batı Çalışma Grubu ile dindarlığı ve muhafazakarlığı hedef alan toplumsal mühendislik girişimleri hat safhaya ulaşmıştı. Başörtülü öğrenciler üniversite kapılarından içeri alınmıyor, okullarını bırakmaya mecbur ediliyorlardı. Muhafazakar girişimcilerin kendi emek ve gayretleri ile ortaya çıkardıkları ekonomik değerler de hedef alınmış, 'yeşil sermaye' diye damgaladıkları holdingler ağır baskılar altında iş yapamaz duruma getirilmişler ve ambargolara maruz bırakılmışlardı. Yüksek yargıyı da kontrol altında tutan darbeci zihniyetin emir ve talimatları doğrultusunda Genel Kurmay Başkanlığında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyelerine irtica brifingleri verilmeye başlanmıştı.

Özetlemeye çalıştığımız ve kayıtlara 28 Şubat Post Modern Darbesi olarak geçen bu süreç, ülkemizde demokrasiyi esir almış, anti demokratik yöntemlerle, milletimiz bir baskı düzeni içerisinde yaşamaya zorlanmıştı. Dönemin aktörleri bu sürecin bin yıl süreceğini söyleseler de hamdolsun zulüm payidar olamadı. 28 Şubat'ın başlangıcından tam 4,5 yıl sonra, 14 Ağustos 2001'de, millet AK Parti'yi kurdu ve bir yıl sonra yapılan seçimlerde de büyük bir teveccühle iktidara taşıdı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA