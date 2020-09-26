Aydın'dan 2 isim Türkiye Finalinde Yarışacak
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Aydın'dan 2 isim Türkiye Finalinde Yarışacak

26.09.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:37
Aydın'dan 2 isim Türkiye Finalinde Yarışacak

Manisa'da gerçekleştirilen "Sahne Sırası Sende" isimli Türk Ses Yarışması'nın Ege Bölge Finali'nde sahne alan Aydınlı gençler, 2 kategoride birinci oldu.

Manisa'da gerçekleştirilen "Sahne Sırası Sende" isimli Türk Ses Yarışması'nın Ege Bölge Finali'nde sahne alan Aydınlı gençler, 2 kategoride birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması'nın Ege Bölge Finali, "Sahne Sırası Sende" sloganı ile geçtiğimiz gün Manisa'da gerçekleştirildi. İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak üzere 3 etaptan oluşan yarışmanın Ege Bölge Finaline 8 ilden 8'er yarışmacı olmak üzere toplam 40 yarışmacı katıldı. 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, jüri üyeleri tarafından video kayıtları üzerinden yarışmacıların performansları değerlendirildi. Aydın'dan 8 yarışmacının katıldığı yarışmada, Türk Müziği Solo Erkek kategorisinde Burak Birvar ile Özgün Yorumlama kategorisinde Grup Bir Ay birinci olurken Popüler Müzik Solo Erkek kategorisinde yarışan Samet Özkan ise üçüncü oldu. Aydın'a 2 birincilik kazandıran gençler, yarışmanın son etabı olan Türkiye Finalinde Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. - AYDIN

Aydın'dan 2 isim Türkiye Finalinde Yarışacak
Aydın'dan 2 isim Türkiye Finalinde Yarışacak
Aydın'dan 2 isim Türkiye Finalinde Yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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