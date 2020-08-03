Aydın'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Aydın'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai ve makilik alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai ve makilik alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre İmamköy Mahallesi yakınlarındaki zirai ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ile havadan, 16 arazöz ve bir dozer ile karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, mahalle sakinleri de çalışmalara katılıyor.

Kaynak: İHA