Aydın'daki yangında 2 ev hasar gördü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bahçede başlayan ve 2 eve yayılan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesinde bir evin bahçesindeki odunlar henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

N.K ve H.K'ya ait müstakil evlere sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Yangında iki evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun