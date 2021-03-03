Aydın'daki yangında 2 ev hasar gördü
03.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:18
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bahçede başlayan ve 2 eve yayılan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bahçede başlayan ve 2 eve yayılan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesinde bir evin bahçesindeki odunlar henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
N.K ve H.K'ya ait müstakil evlere sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Yangında iki evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun