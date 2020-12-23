Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı

23.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:19

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Romanya uyruklu kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Romanya uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir eve, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik detektör köpeği "Aşil"in de yer aldığı operasyonda, satışa hazır halde 22,5 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ile hassas terazi, tabanca ve kama ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili Esranur B, Romanya uyruklu Alexandru V. ve Suriye uyruklu Ebrahem A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Esranur B, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Suriye uyruklu Ebrahem A. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen Alexandru V. ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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