Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobillerinde 500 gram metamfetamin bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
25.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:42
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobillerinde 500 gram metamfetamin bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir çanta içerisinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B, N.F, M.S.F. ve S.D işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA