Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent girişinde takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Tina"nın da katılımıyla yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki A.D, S.D, E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.D, S.D. ve E.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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