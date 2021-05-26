Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda S.E, Ş.D ve A.S gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 5 gram metamfetamin, 1,5 kilogram esrar, 10 kök Hint keneviri ve bunları yetiştirmekte kullanılan havalandırma ekipmanları, 4 uyuşturucu içme aparatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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