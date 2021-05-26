Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda S.E, Ş.D ve A.S gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 5 gram metamfetamin, 1,5 kilogram esrar, 10 kök Hint keneviri ve bunları yetiştirmekte kullanılan havalandırma ekipmanları, 4 uyuşturucu içme aparatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun