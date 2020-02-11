Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı

11.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:38

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesi Orta Mahallede bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde yaşadıkları tespit edilen üniversite öğrencisi A.O.Ç. ve A.N. gözaltına alındı.

Yapılan aramada 963 adet uyuşturucu hap, 200 gram sentetik uyuşturucu ve 200 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA