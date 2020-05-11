Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, farklı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
11.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:36

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, farklı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, satışa hazır 40 gram eroin ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, farklı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Pınarbaşı ve Sümer mahallelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, satışa hazır 40 gram eroin ve 4 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili K.G., S.K., H.İ.O. ve M.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G. ve S.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.İ.O ile M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Haber
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne...
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda bulundu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda...
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Ersin Korkut Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Arda Turan Gökhan Gönül Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk 21 Mart Beşiktaş
Şu an buradasınız: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 23:44:49. #1.15#
title