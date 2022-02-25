Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA, Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki adrese düzenlediği operasyonda 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G ve R.D, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Uyuşturucu, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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