Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA, Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki adrese düzenlediği operasyonda 14 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.G ve R.D, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
AA / Necip Uyanık - Güncel