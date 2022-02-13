Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA, Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve baskın düzenlendi. Baskında, 49,21 gram metamfetamin, 21,81 gram esrar, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda A.Ç, R.D, O.S, V.G. ve N.H. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Uyuşturucu, Germencik, Polis, Aydın, Güncel, Haberler

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