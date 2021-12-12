Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Son dakika haberler: Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesinde E.O'ya ait eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Gece'nin de destek verdiği operasyonda 250 sentetik hap ile satışa hazır halde 500 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.