Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesinde E.O'ya ait eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Gece'nin de destek verdiği operasyonda 250 sentetik hap ile satışa hazır halde 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri

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