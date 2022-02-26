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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hürriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 150 gram esrar, 265 uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Uyuşturucu, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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