Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Ortaklar Mahallesi'nde İ.Ç.'ye ait eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Tina" ile evde yapılan aramada bodrum katında hoparlör kabinine gizlenmiş 41 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.Ç. gözaltın alındı.

İşlemlerin ardından Germencik Adliyesine sevk edilen İ.Ç, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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