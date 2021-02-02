Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

02.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:56
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri 3 kişiye "dur" ikazında bulundu.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken A.K.Ş. ve A.O.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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