Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-18 Nisan tarihlerinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda bir kilogram esrar, 38 gram metamfetamin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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