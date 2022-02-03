Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

AA, Ferdi Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Aydın'da son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24-31 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 191 gram kubar esrar, 623 gram metamfetamin, 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title