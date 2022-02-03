Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24-31 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 191 gram kubar esrar, 623 gram metamfetamin, 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.