Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 temmuz tarihlerindeki operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 152 gram esrar, 129 gram metamfetamin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 92 gram skunk ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun