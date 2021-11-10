Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Haberler
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dur ihtarı verilen otomobilden inerek yaya olarak kaçan kişiden yarım kilo esrar ele geçirildi.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde dur ihtarı verilen otomobilden inerek yaya olarak kaçan kişiden yarım kilo esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, Ilıcabaşı Mahallesi 311 Sokak'ta devriyeleri sırasında bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ikazına uymayan şüphelilerden biri, yaya olarak kaçtığı sırada poşet içerisindeki yarım kilo esrarı Ilıcabaşı İlkokulu bahçesine attı.

Gözaltına alınan H.İ. ve A.U. işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan ekipler, Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi üzerinde de durumundan şüphelendikleri Y.T'yi durdurdu.

Ekiplerin yaptığı sorguda şüphelinin narkotik suçlardan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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