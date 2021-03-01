Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Aydın'da son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Aydın'da son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 90 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Adreslerdeki aramalarda 505,86 gram esrar, 70,85 gram metamfetamin, 4,60 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun