Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
Aydın'da son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı.
Aydın'da son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 2 haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 23 gram sentetik uyuşturucu, 38 gram esrar, 26 gram eroin, 5 gram kokain, 5 uyuşturucu hap ve 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun