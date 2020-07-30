Aydın'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Aydın'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
30.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:20

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'dan Aydın yönüne giden Mehmet Ali Mısırcıoğlu yönetimindeki 35 JD 758 plakalı otomobil, Söğütçük Mahallesi Tüller mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Sema ve Çağla Mısırcıoğlu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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