Aydın'daki Trafik Kazası

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 üniversite öğrencisinin cenazesi, aileleri tarafından alındı.



Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin aileleri, cenazeleri almak üzere Germencik Devlet Hastanesi'ne geldi.



İbrahim Kal'ın cenazesi Mersin'e, Yasin Malgaç'ın Kırklareli'ye, Enes Yayla'nın cenazesi ise Balıkesir'e gönderilmek üzere ailelerine teslim edildi.



Malgaç'ın imam olan babası Ömer Malgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yasin'in 2 çocuğundan biri olduğunu belirtti.



Oğlunun cenaze namazını kıldırdıktan sonra emekli olacağını söyleyen Malgaç, "Hep onun iyi olması için uğraştım. Çok acı bir durum. Gerçekten çok ama çok zor. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Ankara'da okumak yerine burayı istedi. Oranın çok kalabalık olduğunu söylerdi. Okulu bir an önce bitirip savcı olmak istiyordu. Çok başarılıydı." ifadelerini kullandı.



Olay



Sefa Şahin'in kullandığı 35 JJ 651 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde, aynı yönde giden Hüseyin Açar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarpmış, otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal hayatını kaybetmiş, sürücü ise yaralanmıştı.



Kazada hayatını kaybeden üç kişi ile yaralanan sürücünün Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi oldukları, İzmir'den Aydın'a arkadaşlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları belirlenmişti.