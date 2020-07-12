Aydın'daki terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Aydın'daki terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen kişi tutuklandı.

Aydın'daki terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
12.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:57

Aydın'ın Söke ilçesinde, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.A'nın (26) adresini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

M.A'nın Suriye'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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