Aydın'daki Sivaslılar, Sivas Kongresi'nin 100. yılını kutladı

Aydın'daki Sivaslılar, Sivas Kongresi'nin 100. yılını kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıldönümünü düzenlenen törenle kutladı.

04.09.2019 13:03
Aydın'daki Sivaslılar, Sivas Kongresi'nin 100. yılını kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıldönümünü düzenlenen törenle kutladı.


Efeler, Didim, Kuşadası, Nazilli ve Söke' de yaşayan Sivaslıların bir araya gelerek kurdukları Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu (AYSİDEF) üyeleri, Aydın Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakarak Sivas Kongresinin 100. yılını kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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