Aydın'daki silahlı ve bıçaklı kavga

Aydın'ın Germencik ilçesindeki silahlı ve bıçaklı kavga olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Yeni Mahallede önceki gün yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yeni Mahalle'de bir kişinin bıçakla yaralanması sonrası S.Y, olayın zanlısı ve ailesinin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açmış, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA