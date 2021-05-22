Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Aralarında husumet bulunan B.B. ve A.B. ile M.Ş. ve A.Ş, Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. ve A.B, silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, M.Ş. ile A.Ş'yi gözaltına aldı.

Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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