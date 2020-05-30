Aydın'daki rüşvet operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi çalışanı tutuklandı.
30.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:39
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi çalışanı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi dairesinde çalışan A.Ö'nün rüşvet aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
A.Ö'nün bir kişiden rüşvet aldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA