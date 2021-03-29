Aydın'daki risk haritasında 'kırmızı' alanlar çoğalıyor
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Aydın'daki risk haritasında 'kırmızı' alanlar çoğalıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'daki risk haritasında 'kırmızı' alanlar çoğalıyor

Risk haritasında kırmızı alanların çoğaldığı Aydın'da vatandaşların gözü kabine toplantısına çevrildi.

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Risk haritasında kırmızı alanların çoğaldığı Aydın'da vatandaşların gözü kabine toplantısına çevrildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayı başında açıklanan kontrollü normalleşme kararların üzerinden bir ay geçerken, ülke genelinde vaka sayılarında alınan tedbirler ve denetimlere rağmen artış gözlendi. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği, geçen bir ayın değerlendirilmesinin yapılacağı toplantıda Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da görüşülecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

"Aydın kırmıza dönüyor"

Aydın'ın risk haritasındaki kırmızı renkler çoğalmaya başlarken, son günlerde artan vaka sayıları vatandaşları tedirgin etti. Haritada Efeler ilçesinde artan kırmızı bölgeler vatandaşları tedirgin etti. Aydınlılar, 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin getirilmesine kesin gözü ile bakıyorlar. - AYDIN

Aydın'daki risk haritasında 'kırmızı' alanlar çoğalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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