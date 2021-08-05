Aydın'daki Priene Antik Kenti'ne giriş yasaklandı
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Aydın'daki Priene Antik Kenti'ne giriş yasaklandı

Aydın'daki Priene Antik Kenti'ne giriş yasaklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Kültür Sanat

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Priene Antik Kenti'ne bir hafta süreyle girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Priene Antik Kenti'ne bir hafta süreyle girişlerin yasaklandığı bildirildi.

İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Priene Antik Kenti'nin "eşsiz bir ormanlık" alan içinde yer aldığını hatırlattı.

Tuncer, "Hem ormanımızı hem Priene'yi korumak en öncelikli sorumluluklarımızdan biri. Bu nedenle, Priene Antik Kenti'mizi, bir hafta süreyle kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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