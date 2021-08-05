Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 3 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopterle de destek veriliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına yüzlerce vatandaş, çok sayıda arazöz, su tankerleri ve beton mikserleriyle katkı sunulurken, bölge halkı ellerine aldıkları kazma ve küreklerle çalışmalara katılıyor.

"Dilberim ormanımıza yazık oldu"

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren 47 yaşındaki Durmuş Sabancı, bölgedeki ormanlık alana zarar gelmemesi için piknik dahi yapmaktan korktuklarını ifade etti.

Ormanların, çocukların geleceği olduğunu aktaran Sabancı, şöyle konuştu:

"Burada en son 35 yıl önce yangın çıkmıştı. Burada herkes 24 saat boyunca görev yaptı. Çocuklarımızın geleceği de bu ormanlar. Bu ormanı korumak için görev alıyoruz. Başkaları da hiç acımadan gelip, yakıp gidiyor. Dilberim ormanımıza yazık oldu. Bu doğaya dikkatsizlik yaparız diye bir sigara dahi içilmiyor. Devletin adamlarını uğraştıranları Allah kahreylesin."

Yanan ormanlık alanın, Türkiye'nin oksijen kaynağı olduğunu kaydeden 69 yaşındaki Bahtiyar Ayaktaş da orman olmayınca yaşamın da olmayacağını belirtti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 3 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde yangın çıkmış, yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının ilk gününde yaptıkları incelemelere göre, 150 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktarmıştı. Bereketli Mahallesi'nin bir bölümü de yangın nedeniyle tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Mete Gazoz Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:53:20. #1.16#

title