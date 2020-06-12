Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Akçakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ve 70 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Aydın itfaiyesi ekipleri ile çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na yakın alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 30 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA