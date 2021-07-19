Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
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Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı

Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesindeki hayvan pazarında arife yoğunluğu yaşanırken, satıcılar geçen senelere nazaran bu sene satışların düşük olduğunu ifade etti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki hayvan pazarında arife yoğunluğu yaşanırken, satıcılar geçen senelere nazaran bu sene satışların düşük olduğunu ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayvan pazarlarındaki satışları da etkiledi. Her Kurban Bayramı arifesinde tıklım tıklım doluluk yaşanan Aydın'daki hayvan pazarında bu yıl beklenen yoğunluk yaşanmadı. Satıcılar insan kalabalığının alıcı değil bakıcı olduğunu belirtirken, vatandaşlar da Korona virüsün alım güçlerini de etkilediğinden dert yandı. Kıran kırana pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında kurbanlığını alan vatandaşlar hayvanını araçlarla götürürken kimi vatandaşlar da eli boş dönmek zorunda kaldı.

Satışlarının beklentilerinin altında olduğunu ifade eden kurbanlık satıcısı Abidin Demir, "Bin 500 liradan 3 bin liraya kadar küçük baş kurbanlık hayvanımız var. Bütün sene boyunca gözümüz gibi bakarak kurbanlıklarımızı besliyoruz. Girdi maliyetlerinin yükselmesi ister istemez buraya da yansıyor. Müşterilerimizin çoğu çok şükür eli boş dönmedi ama bütçesi yetmeyip kurban alamayanlar da oldu. İnşallah bu bayram Korona virüsün gölgesindeki son bayramımız olur, artık hayat normale döner" dedi. - AYDIN

Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı
Aydın'daki kurban pazarı eski günleri arattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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