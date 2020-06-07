Aydın'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
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Aydın'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Aydın'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu tarım işçileri Mahsun Altıntaş ve Oktay Ceylan hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

07.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:33

Aydın'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

AYDIN - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu tarım işçileri Mahsun Altıntaş ve Oktay Ceylan hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza bugün sabah 08.30 sıralarında Karpuzlu Ulukonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nden Karpuzlu'ya mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cafer A.'nın kullandığı 09 UM 631 plakalı kamyonet, dönüş yolunda önüne çıkan ineğe çarparak, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarım işçileri Mahsun Altıntaş ve Oktay Ceylan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Cafer A., Özkan G., Yaşar C., Serkan C., Gülhane G., Yüksel C., Sema C., Kiraz C. ambulanslarla Çine İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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