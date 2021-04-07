Aydın'daki jandarma operasyonlarında 3 ayda 244 şüpheli tutuklandı
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Aydın'daki jandarma operasyonlarında 3 ayda 244 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'daki jandarma operasyonlarında 3 ayda 244 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 ayda yapılan operasyonlarda 244 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 ayda yapılan operasyonlarda 244 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığının, bu yılın ilk 3 ayına ilişkin faaliyet raporu açıklandı.

Rapora göre, asayiş ve trafik faaliyetleri kapsamında 510 bin 121 kişi sorgulandı. 525 bin 415 araç kontrol edildi. Ekipler, kural ihlali yaptığını tespit ettiği 9 bin 387 sürücüye 6 milyon 153 bin 101 lira ceza kesti.

Operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 91 kişi yakalandı. Bunlardan 244'ü tutuklandı.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda da 59 tabanca, 72 av tüfeği, 12 uzun namlulu silah, 742 mühimmat, 671 kök kenevir, 425 uyuşturucu hap, 130 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 4 kilogram 332 gram uyuşturucu madde ve 580 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Öte yandan ekipler farklı ilçelerde kaybolan 42 kişiyi de buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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