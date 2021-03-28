Aydın'daki iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Aydın'daki iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'daki iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan K'nin (47) kullandığı 09 UK 292 plakalı otomobil, Mehmet D. (20) idaresindeki 09 ADS 94 plakalı otomobil ile Karabağ Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada iki araçtaki 6 kişi yaralandı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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