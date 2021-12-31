Aydın'daki halk eğitim merkezi kurslarında 70 bin 257 kişi eğitim aldı

AYDIN (AA) - Aydın Halk Eğitim Merkezi'nde bu yıl açılan 4 bin 263 kursta 70 bin 257 kursiyerin eğitim aldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Nerede Kalmıştık" projesiyle, eğitimi yarım kalmış bireylerin de eğitimine devam ettikleri kaydedildi.

Kentteki halk eğitim merkezlerinde 1 yılda 4 bin 263 kursun açıldığı, bu kurslara da 70 bin 257 kursiyerin katıldığı belirtildi. Kurslarda yoğun olarak spor, el sanatları teknolojisi ile kişisel gelişim ve eğitim alanlarında eğitim verildiği ifade edildi.

Bir önceki yıla oranla kurs ve kursiyer sayısında yüzde 60'lık bir artış olduğu, bu rakamların da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, gelecek yıl için ise bu sayıların artırılmasının hedeflendiğine dikkati çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, halk eğitim merkezinin lokomotif gibi çalıştığını, açılan kursların da ülke adına önemli olduğunu belirterek eğitim görmek isteyenleri kurslara davet ettiğini dile getirdi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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