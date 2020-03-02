Aydın'daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

02.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:48

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, kuru sıkı silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 111 kişiye işlem yapılırken, 12 ev kapatılıp mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA